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Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Kamu bankalarının konut kredisi kampanyalarını açıklamasını ardından Emlak Konut GYO'dan "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen kampanya tanıtıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projeleri kapsayan Emlak Konut projelerinin detaylarını haberimizde derledik. Peki, Emlak Konut projeleri hangileri? Emlak Konut proje fiyatları ne kadar? İşte merak edilen projeler hakkında ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 15:49
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