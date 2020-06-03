03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Kamu bankalarının konut kredisi kampanyalarını açıklamasını ardından Emlak Konut GYO'dan "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen kampanya tanıtıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projeleri kapsayan Emlak Konut projelerinin detaylarını haberimizde derledik. Peki, Emlak Konut projeleri hangileri? Emlak Konut proje fiyatları ne kadar? İşte merak edilen projeler hakkında ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 15:49
  • 1
  • 12
Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

Emlak Konut projeleri nelerdir? Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunan Emlak Konut, projelerin hayata geçirleceği illeri ve projeleri açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunan Emlak Konut, yaptığı açıklamada ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağını duyurdu. Söz konusu kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerini içeriyor. Peki, Emlak Konut projeleri hangileri? Emlak Konut proje fiyatları ne kadar? İşte Emlak Konut projeleri ile ilgili merak edilenler...

  • 2
  • 12
Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

EMLAK KONUT PROJELERİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Emlak Konut GYO'nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan söz konusu kampanya; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde'deki projelerini içeriyor.

  • 3
  • 12
Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

EMLAK KONUT PROJELERİ HANGİLERİ?

"Avangart İstanbul, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul , Cer İstanbul , Düşler Vadisi , Ebruli Ispartakule , Evora İzmir, Evora Denizli, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panorama Evleri, İdealist Cadde, İstmarina, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy Zekeriyaköy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Semt Bahçekent, Validebağ Konakları ve Yeniköy Konakları İstanbul."

  • 4
  • 12
Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

EMLAK KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Emlak Konut GYO, "Hayallerini Erteleme Türkiye" sloganıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunarken, kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

  • 5
  • 12
Emlak Konut'tan 2 yıl sonra ödemeli kampanya! İstanbul, Ankara, İzmir Emlak Konut proje fiyatları ne kadar?

Emlak Konut GYO açıklamasına göre, şirket, ev sahibi olmak isteyenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle başlatılan yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor.