04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK: 400 MİLYON TL'Yİ AŞTI

, sosyal medya hesabından devletin corona virüs (COVİD-19) pandemisi süresince verdiği desteklere ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 milyon TL'yi aştı | Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ MESAJ: 400 MİLYON TL'Yİ AŞTI | VİDEO

"400 MİLYON TL'Yİ AŞTI"

Bakan Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

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