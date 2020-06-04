Son dakika: Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar K.B, E.A. ve Ç.Ç. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık K.B. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, K.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerinizden düşmeyecek
- Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu!
- İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?
- Bakan tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar başlıyor
- Altın fiyatları için dikkat çeken 'düşüş' uyarısı
- Konutta dev kampanya!
- Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
- "Türkiye 2021’de yüzde 6 büyür"
- Euro dolar karşısında güçlenecek!
- "Bugün 25 binin üzerinde yolcu taşıyacağız"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?
- A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Ultra HD Smart Led TV sürprizi! İşte A101 aktüel kataloğu
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?
- Ev alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Emlak Konut projeleri İstanbul, Ankara, İzmir kampanya detayları
- Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A10 4 Haziran Perşembe kataloğu: Bu hafta A101'de 3'lü tava seti dikkat çekiyor! İşte, A101 indirimleri...
- Son dakika! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Almanya, İsveç dış hat uçuşları ne zaman açılıyor?
- Evde bakım aylığı alanlara müjde! 6 aylık enflasyon rakamlarına göre evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar?