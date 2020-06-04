04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Finans ve Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Sudi Apak: Türkiye 2021’de yüzde 6 büyür

Finans ve Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Sudi Apak: Türkiye 2021’de yüzde 6 büyür

ekonomisi her türlü koşullarda direncini sürdürüyor. Coronavirüs (Covid-19) salgınından dünya ve Türkiye ekonomisinin etkilendiğine dikkat çeken Finans ve Prof. Dr. , Türkiye’nin bu süreci Avrupa ülkelerine göre daha hafif geçirdiğini vurgulayarak, 2021’de yüzde 6’lık bir ekonomik büyüme ön gördüğünü söyledi. Sudi Apak, buna neden olarak da, " Türkiye'nin sanayi alt yapısı var, avantajımız var." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE 2021’DE YÜZDE 6 BÜYÜR
Salgın döneminde 'de sağlık ve sektörü başta olmak üzere birçok sektörün öne çıktığını dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , koronavirüsün ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Koronavirüsün etkisiyle belli sektörlerde işlerin yavaşladığını söyleyen Prof. Dr. Apak, şirketler için açıklanan destek paketlerinin hareketliliğin sağlanması için önemli olduğunu dile getirdi.

Hamish McRae'den flaş sözler: Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacak | Video HAMİSH MCRAE'DEN FLAŞ SÖZLER: TÜRKİYE EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAK | VİDEO

SAĞLIK VE TARIM SEKTÖRÜ ÖNEM KAZANDI

Normalleşme sürecine geçilmesiyle üretimin artacağına vurgu yapan Prof. Dr. Apak, "Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş normalleştiği için ihracat tekrar canlanacaktır. Sağlık ve tarım sektörleri ön plana çıkacaktır. Özellikle organik tarım önem kazanacak. Salgın döneminde siber güvenli ve dijitalleşme de dikkat çeken sektörlerin başında geliyor. Tabi bu süreçten ulaşım sektörü, kafe ve restoran grubu olumsuz etkilendi. Toparlanmak zaman alacaktır. Yaz geldi, iç turizmde hareketlenme olabilir ama insanlar genelde tatil bölgelerinde ev kiralamayı tercih ediyor. Tatil köylerinin talep alması ağustos ayını bulacaktır" diye konuştu.

"KREDİ DESTEK PAKETLERİ GEREKLİYDİ"

Açıklanan kredi destek paketlerinin çok yerinde ve gerekli olduğunu aktaran Prof. Dr. Apak, "Kamu bankaları kampanyayı başlattı, özel bankalar da kredi destek paketlerini hayata geçirmelidir. kurlarını aşağı çekmek için ülkeye yabancı yatırımcı getirmeliyiz. Yabancı yatırımcıyı hukuki açıdan iç düzenlemeleri yaparak güvenceye almalıyız, risk ortamı olmamalı. Yabancı yatırımcı Türkiye'de 1 haftada şirket kuruyor ama mahkemelik olduğu zaman davalar 20-30 yıl sürüyor, düzenleme şart" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SANAYİ ALT YAPISI VAR"

Şirketlerin uzaktan çalışma metodunda başarılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Apak, "Türkiye buna hazırdı. Gençler evden çalışmaya daha hızlı adapte oldu. Kaynak ve katma değer yaratan sektörler Türkiye'nin geleceğine yön verecektir. Bu yılı yüzde 1'lik büyümeyle kapatırız. 2021'de herhangi bir felaket olmazsa yüzde 5-6'lık büyüme bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin sanayi alt yapısı var, avantajımız var. 'dan 'e kadar özel sektörün en büyük olduğu ülkelerden biriyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerde markalaşmaya gittik, gelirlerinde de ben seneye artış bekliyorum" dedi.

Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesi görülmedi SIFIR VE İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! "TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ"
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: YILI POZİTİF BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi vermişti! Destek paketinin detayları belli oldu HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERMİŞTİ! DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat! Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesi görülmedi

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA