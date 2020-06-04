Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan 600 milyar euroluk artırım
Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank) faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırdı.
TÜRKİYE MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 91 MİLYAR 27 MİLYON DOLAR OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.
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