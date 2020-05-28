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Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi vermişti! Destek paketinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi vermişti! Destek paketinin detayları belli oldu

Konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırlanıyor. Yeni paketinin ilk aşamalarının yarın açıklanması beklenirken, tatile çıkmak isteyenlere uygun faizli kredi verilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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YENİ KREDİ PAKETİ YOLDA! KİMLER YARARLANACAK?

, dün katıldığı TRT Haber programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti. O paketin ilk detayları belli oldu.

KONUT, TURİZM, YERLİ ÜRETİME YÖNELİK OLACAK
Finansman desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak.

KAMU BANKASINDAN BELİRLİ DÖNEM ÖDEMESİZ KREDİ
Kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

YERLİ ÜRETİM MOBİLYA,BEYAZ EŞYA ALANA UYGUN KREDİ
Peki, hangi durumlarda bu kredi desteğinden yararlanılacak? Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde bu finansmandan yararlanılması bekleniyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞANA TATİL İÇİN KREDİ
Bir diğer imkan ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.

ORTA GELİR GRUBUNA UZUN VADELİ UYGUN KREDİ
Milliyet'in haberine göre; Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor. Bu paketin cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.

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