03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rusya'da ekonomik alrm! İşsiz sayısı 20 milyona çıkabilir

Rusya'da ekonomik alrm! İşsiz sayısı 20 milyona çıkabilir

merkezli iş bulma sitesi Superjob’un kurucusu , Rusya’da gerçek işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğunu belirterek, “Gerçek işsiz sayısı resmi rakamlardan 5-6 kat fazla. Sonbaharda bu rakam 20 milyona çıkabilir.” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
RUSYA'DA ALARM! 20 MİLYONA ÇIKABİLİR
Zaharov, İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, 'da "kayıtlı işsiz" sayısının 2 milyon düzeyinde olduğunu anımsattı.

Söz konusu rakamın gerçek durumu yansıtmadığına işaret eden Zaharov, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şirketler işten çıkarma veya iflas gibi durumlarını fiziksel olarak gerçekleştiremiyorlar. Ayrıca işsiz kalanların çoğu da resmi kurumlara başvurmuyor, çünkü çoğu insan için bunun bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin Kovid-19 sonrasında iflas veya işten çıkarmaları resmi olarak gerçekleştirmeye başlayacaklarına dikkati çeken Zaharov, "Sonrasında işsizlerin sayısında artış göreceğiz. Tahminimiz Rusya'da işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğu. Gerçek işsiz sayısı resmi rakamlardan 5-6 kat fazla. Sonbaharda bu rakam 20 milyona çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya koronavirüs aşısı için tarih verdi! Olumlu sonuç aldık RUSYA KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN TARİH VERDİ! "OLUMLU SONUÇ ALDIK"

Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, ülkede 2,2 milyon kayıtlı işsiz bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı , bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını belirterek, yetkililerin sorununa azami dikkat göstermesi gerektiğini söylemişti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenlere aylık 12 bin 130 ruble (yaklaşık 177 dolar) destek sağlanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA