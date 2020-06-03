Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli sanayi açıklaması: Korumaya kararlıyız
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız" dedi.
TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.
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