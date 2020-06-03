03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli sanayi açıklaması: Korumaya kararlıyız

Son dakika haberi... yaptığı açıklamada "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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OKTAY'DAN NET MESAJ: KORUMAYA KARARLIYIZ

TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yerli sanayimizi ithalat baskısına karşı tüm politikalarımızla korumaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, "Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak." dedi.

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