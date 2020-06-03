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Koronavirüsle mücadele kapsamında THY'den iki yeni hizmet! Tüm yolculara verilecek

(), koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına "" vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulanmasından sorumlu "" kabin memurlarını görevlendirmeye başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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THY'DEN İKİ YENİ HİZMET! TÜM YOLCULARA VERİLECEK

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, iki aylık aranın ardından yurt içi uçuşlarına başlayan, yurt dışı uçuşları içinse gün sayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, misafirlerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bilimsel veriler ışığında hazırlanan "güvenli seyahat standartları" kapsamında tüm yolculara uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunan hijyen setlerini veren THY, tüm uçuşlarında bu setlerin sunumu ve gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulamasından sorumlu kabin memurları görevlendirdi.

Yeni dönemde gökyüzünde alınacak sağlık tedbirleri hijyen uzmanı kabin memurlarının sorumluluğunda olacak. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanının tek görevi yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanmak olacak.

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Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor.

Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması için yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri de dezenfekte edecek.

Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam edilecek.

HER UÇUŞ ÖNCESİ UÇAKLARDA ULTRA HİJYEN SAĞLANIYOR
Öte yandan, THY uçakları her uçuş öncesi derinlemesine temizlik yöntemleri ile dezenfekte ediliyor.

Etkisi bilimsel olarak kanatlanmış, insan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek kabin içerisinde detaylı hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler, ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.

"HİJYEN UZMANLARIMIZIN, YOLCULARIMIZA KENDİLERİNİ DAHA RAHAT VE HUZURLU HİSSETTİRECEĞİNE İNANIYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. , yolcuların seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için tüm temas noktalarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

THY olarak süreç boyunca temasta bulundukları bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettikleri güvenli seyahat standartlarıyla yolcularına önemli hizmetler sunduklarını kaydeden Aycı, "Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, uçuşlarımızda görev alan hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin yolcularımıza servis ettiği hijyen setleri. Yalnızca kabin içerisindeki hijyen ile yolcularımız arasındaki sosyal mesafeye uyulmasından sorumlu olan hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


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