THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. İç hat uçak seferlerine başlanılan Türkiye'de kontrollü normal hayata geçildi. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de, yurt dışı uçak seferleri oldu. THY geçtiğimiz günlerde uçuş durdurma kararını dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Şimdi ise Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurarak tarih verdi. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...