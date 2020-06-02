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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından yurt içi uçak seferleri başladı. Bu gelişmelerin ardından yurt dışı uçak seferleri merak ediliyordu. Türk Hava Yolları tarafından yurt dışı uçuşlar için tarih verildi. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:18Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:24