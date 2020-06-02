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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından yurt içi uçak seferleri başladı. Bu gelişmelerin ardından yurt dışı uçak seferleri merak ediliyordu. Türk Hava Yolları tarafından yurt dışı uçuşlar için tarih verildi. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:24
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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. İç hat uçak seferlerine başlanılan Türkiye'de kontrollü normal hayata geçildi. Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de, yurt dışı uçak seferleri oldu. THY geçtiğimiz günlerde uçuş durdurma kararını dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Şimdi ise Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurarak tarih verdi. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurdu.

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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

NORMALLEŞME DÖNEMİNİN İLK UÇAK SEFERİ YAPILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri bugün itibarıyla başladı.

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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla ilk iç hat uçak seferi, İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirildi.

Sefer yüzde 65 doluluk oranıyla yapılırken, uçağa binerken yolcuların ateşleri ölçüldü. Yolculara uçakta maske, antiseptik mendil gibi ürünlerin yer aldığı "hijyen seti" dağıtıldı.

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THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı seyahat sırasında hostesler koridorda dolaştılar, yolcuları çeşitli konularda bilgilendirdiler. Su ise tek kullanımlık üstü kapalı bardaklarda ikram edildi.