THY ABD'deki Türkleri ülkeye getirecek
THY, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında kalan Türkleri ülkeye getirmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları, ABD'deki Türkleri 3 Haziran'da yurda getireceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları için Chicago'dan 3 Haziran'da özel sefer düzenlenecek.
Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşları için 3 Haziran'da Chicago yerel saatiyle 20.00'da O'Hare Havalimanından Türkiye'ye özel sefer düzenleneceği belirtildi.
THY TARİHLERİ AÇIKLADI
Söz konusu uçuşun biletlerinin ABD'deki tüm Türk vatandaşlarına satışa sunulacağına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu sefere sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunanlar kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Biletlerin THY çağrı merkezi ve ordinfo@thy.com e-mail adresi ile THY Chicago ofisinden temin edilebileceği vurgulandı.
Ayrıca uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren ve ya evvelce Kovid-19 tanısı konulmuş olanların uçuşlara kabul edilmeyeceği, ayrıca kabin içi bagajlara da müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.
ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.
Ayrıca, 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı.
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