THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İptal edilen biletlerde hak kaybı olmayacak
4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artırılacağını açıklayan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iptal edilen seferlere ait biletlerde ise hak kaybı olmayacağını söyledi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracağını duyurdu. Ekşi, Twitter hesabından, geçmişten kalan seferlerin zorunlu olarak tarifeden çıkarılması nedeniyle iptal edilen seferlere ait biletlerde hak kaybı olmayacağını açıkladı.
"ZORUNLU OLARAK TARİFEDEN ÇIKARILMIŞTIR"
Ekşi, "4 Haziran'dan itibaren, TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak, Ankara'dan 15 ile, Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.
"ÜCRET FARKI ALINMADAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR"
İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız. " ifadelerini kullandı.
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