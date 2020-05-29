Son dakika: Bakan Varank duyurdu! TSE, ilk belgeyi beş yıldızlı bir otelimize verdi
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:
"Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi.
Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.
Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak."
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