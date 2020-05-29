29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank duyurdu! TSE, ilk belgeyi beş yıldızlı bir otelimize verdi

Son dakika: Bakan Varank duyurdu! TSE, ilk belgeyi beş yıldızlı bir otelimize verdi

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:, ", kapsamında ilk belgeyi bugün 'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
ABONE OL
BAKAN VARANK DUYURDU! TSE İLK BELGEYİ VERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamaları:

"Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi.

Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.

Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak."

Koronavirüse karşı yeni hamle! Bakan Varank açıkladı: Haziranda üretmeye başlayacağız KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ HAMLE! BAKAN VARANK AÇIKLADI: HAZİRANDA ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ
Son dakika: Bakan Mustafa Varank duyurdu! Model fabrikadan eğitim alan KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin lira SON DAKİKA: BAKAN MUSTAFA VARANK DUYURDU! MODEL FABRİKADAN EĞİTİM ALAN KOBİ'YE KOSGEB'DEN 70 BİN LİRA
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: TÜRK SANAYİSİNİN ZAYIFLAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Bakan Varank TÜBİTAK'ın 2 yeni çağrısını duyurdu! Proje başına 2,5 milyon TL verilecek BAKAN VARANK TÜBİTAK'IN 2 YENİ ÇAĞRISINI DUYURDU! PROJE BAŞINA 2,5 MİLYON TL VERİLECEK
Bakan Varank: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı BAKAN VARANK: 18 MİLYAR TL'LİK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv fabrikalarının açılacağı tarihi duyurdu SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, OTOMOTİV FABRİKALARININ AÇILACAĞI TARİHİ DUYURDU

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA