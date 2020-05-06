07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Varank: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

Bakan Varank: 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Mart'ta düzenledikleri teşvik belgeleriyle 27 bin oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önünün açıldığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
BAKAN VARANK: 18 MİLYAR TL'LİK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA