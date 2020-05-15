Koronavirüse karşı yeni hamle! Bakan Varank açıkladı: Haziranda üretmeye başlayacağız
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Hastalığın tedavisinde kullanılan, şu anda dışarıdan ithal ettiğimiz bir ilacı yerli sentezde haziranda üretmeye başlayacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yurt dışından ithal edilen bir ilacın haziranda üretimine başlanacağını duyurdu.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:
Yıl sonuna kadar aşı projelerimizde klinik aşamaya gelmek istiyoruz. Hastalığın tedavisinde kullanılan, şu anda dışarıdan ithal ettiğimiz bir ilacı yerli sentezde haziranda üretmeye başlayacağız. Bu bizim için oldukça sevindirici bir haber.
Yıl sonunda biz en azından insan deneyleri aşamasına geçebileceğimiz aşı modellerinin, alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz.
BEZ MASKE KONUSUNDA ÜLKEMİZDE BÜYÜK BİR ALTYAPI VAR
Bu virüsle mücadelenin en önemli ayağı sosyal mesafe. Burada artık maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak hayatımıza girecek. Maske dendiğinde insanların aklına daha önce cerrahi maske denen maskeler geliyordu. Artık bu kullanımın yaygınlaşmasıyla yıkanabilir bez maskelerin de faydalı olacağı deneylerle kanıtlanmış oldu. Bez maske konusunda ülkemizde büyük bir altyapı var. Biz şunu dedik, 'bu maskelerin bir standardı olması lazım.' Dünyada böyle bir standart yok. Firmalar üretmek istiyorsa bu standartlara göre üretecek.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dünyada sadece 3 ülkede var!
- NATO personeline sağlık malzemesi desteği
- Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık!
- Saldırının yaşandığı bölgede ele geçirildi
- Grup Yorum hani sanat yapıyordu?
- Kaçak villa skandalında yeni gelişme!
- Trump'ın aşı açıklamalarına DSÖ'den yanıt: Kimse kesin bir tarih veremez
- RTÜK Başkanı'ndan Saymaz'a tepki: Yalancının tekisin
- Bakan Çavuşoğlu'dan Filistin açıklaması
- Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu