15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Mustafa Varank duyurdu! Model fabrikadan eğitim alan KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin lira

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (), model fabrikadan eğitim alacak 'lere 70 bin liraya kadar destek verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yaptığı açıklamada, "Model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lere yönelik yeni bir destek kararı aldık" dedi. Bakan Varank, "KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı'nda üst limiti 70 bin lira olan 'ni kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAKAN DUYURDU! KOBİ'YE KOSGEB'DEN 70 BİN LİRA
Düzenlemeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tüm dünyada şok etkisi yarattığını belirtti.

Bu şokun yansımaları yavaş yavaş azalmaya başlasa da her alanda değişimlerin yaşanacağı bir dönemin beklendiğine işaret eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandeminin yaşandığı bu dönemde dijital dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Artık eğitimler uzaktan veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim daha mümkün hale geliyor.

Tüm bunlar olurken, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız verimli bir üretim modelini geliştirmek de çok önemli. İşte yalın üretim dediğimiz bu model ile pek çok teorik kavram pratik ile buluşuyor. Model Fabrikalar, 'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları açısından çok önemli.

Bu nedenle model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lere yönelik yeni bir destek kararı aldık. 'in İşletme Geliştirme Destek Programı'nda üst limiti 70 bin lira olan 'ni kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ'lerin hizmet giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız."

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SAYISI 14'E ÇIKACAK

En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini bu süreçte uygulamanın önemini vurgulayan Varank, "KOBİ'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları çok önemli. Bu nedenle KOSGEB olarak yeni bir destek kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika Projesi hayata geçirilmişti. İlki Ankara'da, ikincisi Bursa'da açılan model fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor.

On Birinci Kalkınma Planı'nda bu fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak kurulacağı iller arasında yer alıyor.

KOBİ'ler, KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği Model Fabrika Desteği'ne,
"https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f" internet adresinden başvuru yapabilecek.

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