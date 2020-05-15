Son dakika: Bakan Mustafa Varank duyurdu! Model fabrikadan eğitim alan KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin lira
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), model fabrikadan eğitim alacak KOBİ'lere 70 bin liraya kadar destek verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, "Model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lere yönelik yeni bir destek kararı aldık" dedi. Bakan Varank, "KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı'nda üst limiti 70 bin lira olan Model Fabrika Desteği'ni kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.
Bu şokun yansımaları yavaş yavaş azalmaya başlasa da her alanda değişimlerin yaşanacağı bir dönemin beklendiğine işaret eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Pandeminin yaşandığı bu dönemde dijital dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Artık eğitimler uzaktan veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim daha mümkün hale geliyor.
Tüm bunlar olurken, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız verimli bir üretim modelini geliştirmek de çok önemli. İşte yalın üretim dediğimiz bu model ile pek çok teorik kavram pratik ile buluşuyor. Model Fabrikalar, KOBİ'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları açısından çok önemli.
Bu nedenle model fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lere yönelik yeni bir destek kararı aldık. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı'nda üst limiti 70 bin lira olan Model Fabrika Desteği'ni kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ'lerin hizmet giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız."
SAYISI 14'E ÇIKACAK
En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini bu süreçte uygulamanın önemini vurgulayan Varank, "KOBİ'lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları çok önemli. Bu nedenle KOSGEB olarak yeni bir destek kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika Projesi hayata geçirilmişti. İlki Ankara'da, ikincisi Bursa'da açılan model fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor.
On Birinci Kalkınma Planı'nda bu fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak kurulacağı iller arasında yer alıyor.
KOBİ'ler, KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği Model Fabrika Desteği'ne,
"https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2f" internet adresinden başvuru yapabilecek.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankası duyurdu: 100 lira banknotlar...
- Sahte faturayla mücadelede önemli adım
- Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?
- Emekli aylıkları bugün yatırılmaya başlıyor!
- Alman bankadan flaş karar! Satabilir
- Paket tur alanlar dikkat! Ücretler geri ödenecek
- PTT’den para transferine iBAN düzenlemesi
- Bakanlıktan normalleşme süreci için 13 madde
- Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ceza ücreti düşürüldü
- Rafta pandemi zammı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu