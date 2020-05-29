29 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Eczane çalışma saatlerinde değişiklik! 1 Haziran itibarıyla geçerli olacak

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamaya göre, kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla 'da hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

'ndan yapılan açıklamaya göre, kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla 'da hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

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