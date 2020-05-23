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Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA paylaşımı: Herkes güç vermeye hazır mı?

Son dakika haberine göre Müdürü ve Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , hesabından belgeseli için tarih verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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BAYRAKTAR'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Müdürü hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, belgeselinin için tarih verdi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Herkes güç vermeye hazır mı? #AkıncıBelgeseli yarın saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!" ifadelerini kullandı.

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