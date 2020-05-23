Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA paylaşımı: Herkes güç vermeye hazır mı?

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA belgeselinin için tarih verdi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Herkes güç vermeye hazır mı? #AkıncıBelgeseli yarın saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!" ifadelerini kullandı.