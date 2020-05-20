Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Yeniden doğuşun hikayesi geliyor
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter’dan Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını açıkladı. Bayraktar, belgesele dair kısa bir fragmanı da hesabından yayınladı.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını duyurdu.
BAYRAKTAR'DAN FRAGMANLI PAYLAŞIM
Dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larının üretilmesinin baş mimarı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir fragman yayınladı. Kısa sürede bir belgeselin geleceğini duyuran Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
AKINCI Belgeseli... Çok yakında...
Bayraktar'ın kısa fragmanlı paylaşımı binlerce paylaşım ve beğeni aldı.
AKINCI'NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.
Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.
AKINCI Belgeseli...🎥— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 20, 2020
Çok Yakında... ✈️🐳🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/EFVXBXawBa
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