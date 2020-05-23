Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımında bulunurken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız (@pekcan) Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/Y1KN5rLWZa— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 23, 2020
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