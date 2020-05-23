23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı

, Twitter'dan paylaşımında bulunurken Ticaret Bakanı 'a teşekkür etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN STOK FİNANSMAN DESTEK PAKETİ PAYLAŞIMI

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Sn. 'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN STOK FİNANSMAN DESTEK PAKETİ PAYLAŞIMI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA