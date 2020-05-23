Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız (@pekcan) Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/Y1KN5rLWZa — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 23, 2020