22 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Havalimanlarında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: İlk ülke Türkiye olacak

Son dakika haberine göre , "Havalimanlarını ’a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olacak." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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HAVALİMANLARINDA YENİ DÖNEM! BAKAN AÇIKLADI

, "Havalimanlarını 'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olacak." ifadelerini kullandı.

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