Son dakika: Havalimanlarında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: İlk ülke Türkiye olacak
Son dakika haberine göre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Havalimanlarını Covid-19’a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Havalimanlarını Covid-19'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.
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