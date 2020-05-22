66 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı! Karar Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı, 66 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Ayrıca, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.
Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.
Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.
İŞTE O ŞİRKETLER...
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