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66 şirket "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne alındı! Karar Resmi Gazete'de

, 66 şirkete "" statüsü verdi. Ayrıca, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı 'de yayımlanan "" yürürlükten kaldırıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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66 ŞİRKET İÇİN KRİTİK KARAR
'nın "'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.

Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.

İŞTE O ŞİRKETLER...


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