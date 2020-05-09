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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Ankara- İstanbul arası 14 dakika kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatını ziyaret etti. Hattın tamamlanmasının ardından mesafenin 14 dakika kısalacağını söyleyen Karaismailoğlu, T26 tünelinin 6 bin 800 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 09.05.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 12:55
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