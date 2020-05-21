Konya-Karaman hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

"Yine Konya-Karaman ve Karaman-Ulukışla bu hedeflerimizin içerisinde. Birisi 100 diğeri ise 135 kilometre. Ulukışla'yı bağladıktan sonra Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz. Bunun için projelerimizi tamamladık. En kısa zamanda finans konusunu da hallettikten sonra ihaleye çıkacağız. Yine Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattının şu anda ihale hazırlık çalışmaları var. Yani 2023 yılında İstanbul'dan trene binen bir kişi Gaziantep'e kadar gelebilecek. Öte yandan demir yolunun hem yükte hem de yolcu da kapasitelerini artırmak istiyoruz. Yükte ilk aşamada yüzde 10'a daha sonra yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz."