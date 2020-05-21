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Konya-Karaman hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman tren hattının uzunluğunun 100 kilometre olduğunu söyleyerek, "Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Sinyalizasyon için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hedefimiz yıl sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır." dedi. Büyük hedefi açıklayıp müjdeyi veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Yine Konya-Karaman ve Karaman-Ulukışla bu hedeflerimizin içerisinde. Birisi 100 diğeri ise 135 kilometre. Ulukışla'yı bağladıktan sonra Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz. Bunun için projelerimizi tamamladık." bilgisini paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:57Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:19