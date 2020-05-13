13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars () demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu’na kuruldu" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
ULAŞTIRMA BAKANI AÇIKLADI: KAPASİTE ARTIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars () demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu'na kuruldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde 1200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve 'ye götürmek üzere yola çıktı" şeklinde konuştu.
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklamalar: Haziran ayında müjdemiz olacak SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: HAZİRAN AYINDA MÜJDEMİZ OLACAK
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklamalar: Haziran ayında müjdemiz olacak

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA