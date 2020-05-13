Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu’na kuruldu" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu'na kuruldu" açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, "Aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde 1200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıktı" şeklinde konuştu.
SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: HAZİRAN AYINDA MÜJDEMİZ OLACAK
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Sigaraya zam geldi mi?
- 81 il valiliğine çay üreticileri için genelge
- ''Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak''
- Mart ayı cari açık rakamları belli oldu
- Son dakika: Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
- Çin'den ABD kararı!
- Rekabet Kurulu'ndan "maske" soruşturması
- Araç sahiplerine iyi haber! İndirim geliyor
- Afrika ülkeleri ile ikili ticaret hacmi 4 kat arttı
- Sosyal güvenlikte gurur tablosu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
- Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)