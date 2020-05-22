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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BAKAN DUYURDU: BUGÜN HESAPLARA YATACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

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"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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