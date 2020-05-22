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Sabah yazarı Kerem Alkin kaleme aldı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomide yeni dönem vurgusu

, koronavirüs sonrası ekonomide için çok önemli bir dönemin başlayacağının ve önemli kazanımların elde edileceğinin altını çizdi. Sabah yazarı , Bakan Albayrak’ın açıklamalarını köşesine taşıyarak ekonomide yeni dönemle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Kerem Alkin yazısında, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya ekonomisinin gündeminin ilk sıralarında yer alan 'yeni normal'i, Türkiye Ekonomisi açısından her alanda önemli kazanımların elde edileceği bir dönem olarak vurguluyor. Albayrak, Türk iş dünyasının her alanda önemli kazanımlar elde edeceği; tarihi fırsatlara şahit olunacak, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı; yerli üretimin dünyayla rekabetinin 'nin tüm politikalarında önceliğe sahip olacağı yeni bir dönemi müjdeliyor.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BERAT ALBAYRAK'TAN YENİ DÖNEM VURGUSU!

İşte Sabah yazarı Kerem Alkin'in yazısından öne çıkan satır başları:

"'Covid-19' salgını sonrası dönemin öne çıkacak başlıklarından birisi, 'kendine yetebilen ülke' stratejisi olacak. Küresel imalat sanayinin yüzde 23,8'inin 'e bağımlı olması artık masaya detaylı bir şekilde yatırılmış bir konu. Ülkeler, vazgeçilmesi çok zor, ülke açısından yeterli yerli üretimin ancak uzun vadede mümkün olduğu kimi stratejik ürünler dışında, üretimin ihtiyaç duyduğu hammadde, ara mamul ve sermaye mallarının (makine ve teçhizat) tümünü kendi imkanlarıyla karşılamakta kararlı oldukları yeni bir döneme geçişi hızlandıracaklar.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN HER ALANDA…"

Bu nedenle, 'yeni normal' aynı zamanda, 'küreselleşme' olgusunun sınırlanması, etkisini bir dönem için kaybetmesi anlamına geliyor. Albayrak, dünya ekonomisinin gündeminin ilk sıralarında yer alan 'yeni normal'i, Ekonomisi açısından her alanda önemli kazanımların elde edileceği bir dönem olarak vurguluyor. Albayrak, Türk iş dünyasının her alanda önemli kazanımlar elde edeceği; tarihi fırsatlara şahit olunacak, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı; yerli üretimin dünyayla rekabetinin 'nin tüm politikalarında önceliğe sahip olacağı yeni bir dönemi müjdeliyor."

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