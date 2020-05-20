20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kovid-19 sürecinde verilen destek miktarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kovid-19 sürecinde verilen destek miktarını açıkladı

, Twitter hesabından koronavirüs sürecinde ötelenen kredi ve faizlerle birlikte verilen destek miktarını açıkladı. Bakan Albayrak, ''Destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK KOVİD-19 SÜRECİNDE VERİLEN DESTEK MİKTARINI AÇIKLADI

, video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB Ekonomi Buluşması'na ilişkin, açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor. Yeni dönemde olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: VERİLEN DESTEK TUTARI BUGÜN İTİBARIYLA 252 MİLYAR LİRAYI AŞTI

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