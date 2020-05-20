Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kovid-19 sürecinde verilen destek miktarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından koronavirüs sürecinde ötelenen kredi ve faizlerle birlikte verilen destek miktarını açıkladı. Bakan Albayrak, ''Destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB Ekonomi Buluşması'na ilişkin, açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor. 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 20, 2020
Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak.https://t.co/7tPWxXoTgL pic.twitter.com/K4A9Z8w4ry
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