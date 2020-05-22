Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi" açılışında flaş açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yapacak. Bakan Pakdemirli, törende hitap etti.



Bakan Pakdemirli, "Haziran'da 131 milyon TL besi ödemesi yapılacak" diye konuştu.





BAKAN PAKDEMİRLİ DÜN AÇIKLAMIŞTI: ÜLKE EKONOMİSİNE 4 KAT DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAK

Toplam 60 bin dekar zirai araziye can suyu olacak TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi'yle 2 yılda bir ürün yerine yılda iki ürün alınacağını belirten Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada "Bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleriyle bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi 250 kilogram-dekardan, 500 kilogram-dekara çıkacak ve kalite yükselecek. Her yıl 25 milyon lira ilave gelir sağlanacak. İkinci ürün ekilişleriyle bu gelir 70 milyon lira düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak. Kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak." demişti.





Pakdemirli, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2008'de 108 bin dekar arazinin sulandığını, 2019 itibarıyla sulanan alan büyüklüğünü 613 bin dekara yükselttiklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yaptığımız projeyle, bu alan 2020 itibarıyla 673 bin dekara çıktı. Hedefimiz 2023'e kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak. 2002'den 2019 yılına kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesine sulama, hayvancılık, mekanizasyon ve tarımsal tesis anlamında 721 milyon lira yatırım yapıldı. Bu yıl yapılacak 80 milyon liralık yatırımla son 18 yılda yapılan yatırım 800 milyon lirayı aştı."









