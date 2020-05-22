Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." dedi. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "İstikrar Kalkanı" ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.
SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ MESAJ: KOBİ’LERİMİZE VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA KALKAN OLDUK |VİDEO
"KOBİ'LERİMİZE VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA KALKAN OLDUK"
Bakan Berat Albayrak "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk." dedi.
"2023 İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ"
Öte yandan Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak Twitter açıklamasında, Türkiye'nin adımlarda gelinen son noktaya ilişkin iki tane de grafik paylaştı.
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