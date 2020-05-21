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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilecek

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilecek

"Normalleşme döneminde, için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"Geride bıraktığımız süreç, salgının ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.

"BU FIRSAT EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Öte yandan Bakan Berat Albayrak "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Bakan Albayrak, "Bugün itibariyle 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam finansmanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilecek |Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: BU FIRSAT EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK |VİDEO

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