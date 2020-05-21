Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.

"BU FIRSAT EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Öte yandan Bakan Berat Albayrak "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Bakan Albayrak, "Bugün itibariyle 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam finansmanı sağladık." ifadelerini kullandı.