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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından "Swap" açıklaması: Haberler doğru değil

Son dakika haberine göre; yetkilileri, birçok ülkeyle görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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HAZİNE BAKANLIĞINDAN SWAP AÇIKLAMASI

yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

BAKANLIKTAN UYARI: RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN

Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

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