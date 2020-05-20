20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri BDDK'dan yeni karar: TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

BDDK'dan yeni karar: TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

Son dakika haberine göre: , iki yabancı saklama kuruluşu olan ve 'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
BDDK'DAN YENİ KARAR!

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği üzere ve Denetleme Kurulu'nun (Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

"MUAF TUTULMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları(YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca(Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından ve isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

"TL CİNSİNDEN TUTARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE…"

Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı Kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde() faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA