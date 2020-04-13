Son dakika: BDDK swap limitlerini kıstı
Son dakika haberine göre; BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap düzenlemesi yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, oranın indirilmesi yanında, uzun vadeli işlemlerde tanınan esneklikler de kaldırılarak sınır yüzde 1 olarak tek seviyede belirlendi. Ayrıca, vadeli bir işlem gerçekleştiği için anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya uzatma yönünde değişiklik istenmesi halinde BDDK'dan izin alınması zorunluluğu getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Sağlıkta bir gurur abidesi! İlk etabı 20 Nisan'da hizmete girecek
- BDDK'dan bankalara mesaj!
- Spot piyasada elektrik fiyatları değişti
- BDDK'tan flaş karar! TL swap işlemlerinde limit yüzde 1'e indirildi
- Bakan Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği sağlanacak
- SPK, corona virüs salgını ile ilgili yeni tedbirler açıkladı
- Özel bankalar temel ihtiyaç kredi desteği verecek mi?
- Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
- Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği!
- "Bu aziz millet için ne yapsak az kalır"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?