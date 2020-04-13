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Son dakika: BDDK swap limitlerini kıstı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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SON DAKİKA: BDDK SWAP LİMİTLERİNİ KISTI

Son dakika haberine göre; , Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () düzenlemesi yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, oranın indirilmesi yanında, uzun vadeli işlemlerde tanınan esneklikler de kaldırılarak sınır yüzde 1 olarak tek seviyede belirlendi. Ayrıca, vadeli bir işlem gerçekleştiği için anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya uzatma yönünde değişiklik istenmesi halinde BDDK'dan izin alınması zorunluluğu getirildi.

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