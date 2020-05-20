Türkiye'nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı
Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop’ta çeltik ekimine başlandı. Türkiye’de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop’ta çeltik, köylünün de en büyük gelir kapısı durumunda.
Sinop'ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte tohumlar suyla buluşuyor. Çeltik ekimine başlayan çiftçi Uğur Korkmaz, "Bugün çeltik ekiyoruz. Suyumuzu saldık, tohumlarımızı saçıyoruz. Bugün çeltik aşamasının ilk günü. Burası tam olarak Mertoğlu köyünün Karasuovası. Peşine de gübre ve ilacını vereceğiz. Toplam 15 dönüm tarlamız var. 15 dönüme de çeltik ekiyoruz. Bu yıla kadar verim iyiydi. Bu sene daha güzel olacak inşallah" dedi.
Türkiye'de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta çeltik, köylünün de en büyük gelir kapısı.
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