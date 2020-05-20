Mayıs ayı tüketici güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,5 oranında arttı; Nisan ayında 54,9 olan endeks, Mayıs ayında 59,5 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,2 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 72,5 iken, Mayıs ayında %9,3 oranında artarak 79,2 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,8 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 74,8 iken, Mayıs ayında %9,5 oranında artarak 81,8 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 55,3 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Nisan ayında 53,8 iken Mayıs ayında %2,9 oranında artarak 55,3 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,7 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 18,4 iken, Mayıs ayında %18,0 oranında artarak 21,7 oldu.
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