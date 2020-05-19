MASAK koronavirüs fırsatçılarına nefes aldırmıyor! 160 bin euroya el konuldu
Ticaret Bakanlığı, küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dâhil etmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yasak olmasına rağmen yurt dışına maske satışı yapan şirketin elde ettiği 160 bin Euro’ya el koydu. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...
Ticaret Bakanlığı, küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dâhil etmişti. Resmi Gazetede yayınlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle; gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar da izne tabi ürünler arasında yer almıştı.
MASAK TESPİT ETTİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yasak olmasına rağmen yurt dışına maske satışı yapan şirketin elde ettiği 160 bin Euro'ya el koydu. COVİD-19 salgını sebebiyle Türkiye'de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlamış, izni olmayanlar bu malları yurt dışına satması yasaklanmıştı. MASAK, 2US isimli şirketin geçtiğimiz günlerde uluslararası (SWİFT) işlemlerinde bir hareketlilik tespit etti.
PARAYA EL KONULDU
İncelemeye alınan şirketin hesabında 160 bin 332 Euro para transferinin yapıldığı belirlendi. MASAK, şirketten söz konusu meblağ ile ilgili sözleşme yada bir fatura ibraz etmesini istedi. Şirket paranın Recon Compani ünvanlı bir firma ile yapılan ihracatla ilgili olduğunu faturalandırdı. MASAK iki şirket arasındaki sözleşmeyi inceleyince gerçek ortaya çıktı. Şirketin izne tabii olan maske satışı ya da komisyonculuğunun yapıldığına dair ciddi emareler buldu.
ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
MASAK'ın ihbarı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şirket üzerinde bulunan paraya el konulmasını talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği savcılığın talebinin ardından 160 bin Euro'nun el konulmasına karar verdi. Şirket hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Atakan IRMAK/SABAH
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi
- Topçu: Genç girişimciler için fırsat yuvası
- Gözler Merkez Bankası'nda!
- Doların düşüşü sürüyor! Borsa virüs öncesine döndü
- Türkiye’nin yüz akı açılışa hazır
- Ilısu Barajı'nda tarihi gün
- İhtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek
- Hazine Bakanlığından "Swap" açıklaması
- Başkan Erdoğan talimat verdi! İkincisi yapılıyor
- "Tohumculukta İsrail'e bağımlılık söz konusu değil"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri