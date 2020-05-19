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MASAK koronavirüs fırsatçılarına nefes aldırmıyor! 160 bin euroya el konuldu

, küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dâhil etmişti. () yasak olmasına rağmen maske satışı yapan şirketin elde ettiği 160 bin Euro’ya el koydu. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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MASAK KORONA FIRSATÇILARINA NEFES ALDIRMIYOR!

, küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dâhil etmişti. yayınlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle; gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar da izne tabi ürünler arasında yer almıştı.

MASAK TESPİT ETTİ
() yasak olmasına rağmen maske satışı yapan şirketin elde ettiği 160 bin Euro'ya el koydu. COVİD-19 salgını sebebiyle 'de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlamış, izni olmayanlar bu malları yurt dışına satması yasaklanmıştı. MASAK, 2US isimli şirketin geçtiğimiz günlerde uluslararası (SWİFT) işlemlerinde bir hareketlilik tespit etti.

PARAYA EL KONULDU
İncelemeye alınan şirketin hesabında 160 bin 332 Euro para transferinin yapıldığı belirlendi. MASAK, şirketten söz konusu meblağ ile ilgili sözleşme yada bir fatura ibraz etmesini istedi. Şirket paranın Recon Compani ünvanlı bir firma ile yapılan ihracatla ilgili olduğunu faturalandırdı. MASAK iki şirket arasındaki sözleşmeyi inceleyince gerçek ortaya çıktı. Şirketin izne tabii olan maske satışı ya da komisyonculuğunun yapıldığına dair ciddi emareler buldu.

ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
MASAK'ın ihbarı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şirket üzerinde bulunan paraya el konulmasını talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği savcılığın talebinin ardından 160 bin Euro'nun el konulmasına karar verdi. Şirket hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Atakan IRMAK/SABAH

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