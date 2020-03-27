27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK: MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARDAN KORUYACAĞIZ

, bakanlık bünyesinde kurdukları şikayet merkezinin stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladığını, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini açıkladı.

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" dedi.

"KOBİ'LERE TAM DESTEK"

Bakan Albayrak ayrıca, " Kalkanı adımlarımız kapsamında 'lerimize bir koruma da 'Devlet Destekli Alacak Sigortası' ile sağlıyoruz. Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkardı" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan KOBİ'lere destek açıklaması HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’TAN KOBİ'LERE DESTEK AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde! 40 bin çiftçiye... HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MÜJDE! 40 BİN ÇİFTÇİYE...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan G-20 zirvesi sonrası açıklama SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN G-20 ZİRVESİ SONRASI AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA