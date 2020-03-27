MASAK maskeyi düşürdü! Dosyalar savcılıkta....

Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı. Türkiye, koronavirüs salgınına karşı dört koldan mücadele verirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) temel ihtiyaç maddeleri, gıdalar, hijyen ürünleri, bazı tıbbi ekipmanlarda fahiş fiyatla satış ve stokçuluk yapan firmaların maskelerini düşürdü.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı dört koldan mücadele verirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) temel ihtiyaç maddeleri, gıdalar, hjiyen ürünleri, bazı tıbbi ekipmanlarda fahiş fiyatla satış ve stokçuluk yapan firmaların maskelerini düşürdü. MASAK, yurtiçinde 204 milyon liralık bankacılık işlemi, 370 milyon liralık yurtdışı satış yapan 2 bin 547 firmanın dosyasını Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarına gönderdi. Özellikle 327 firma ve kişinin işlem hacminin çok yüksek olduğu ortaya çıkarken, maske satışının en fazla Almanya, Çin, ABD olmak üzere 8 ülkeye yapıldığı görüldü. Reklam Kurulu da, 189 firmaya 9.1 milyon lira ceza kesti.



DOSYALAR SAVCILIKTA

Hükümet, talebin arttığı maske, kolonya, dezenfektan gibi zorunlu ürünleri fahiş fiyatlara satan, stoklayan fırsatçılara göz açtırmıyor. Hazine ve Maliye ilk günden itibaren devreye aldığı ihbar hattı üzerinden vatandaşı isyan ettiren şikâyetler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu ekiplerince ele alınıyor. MASAK incelemelerinde Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkması ile birlikte talep patlaması yaşanan maskelerin en çok Almanya, Çin, ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Slovakya ve Hong Kong'a satış yapıldığı görüldü. Savcılıklara ismi gönderilen firma ve şahısların bu kritik süreçte yurtdışına 370 milyon lira satış yaptığı belirlendi. Yurt içindeki bankacılık işlemi tutarının da 204 milyon lira olduğu saptandı. MASAK raporlarında, e-ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişi ve firmalarla ilgili de tespitler yapıldı. Platformlar ve bu platformlar aracılığı işe yapılan fahiş fiyatlı satışların da tek tek altı çizildi. Savcılıklar MASAK'tan gelen raporları incelerken, Ticaret Bakanlığı ticari defterleri ve söz konusu swiftlerin (bankalar arası elektronik fon transferi) mahiyetine de bakacak. İhraç yasağı sonrasında satışları durmayanlar hakkında da işlem yapılacak. Fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda nihai kararı mahkemeler verecek. Temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat, stokçuluk yapan, ihraç yasağına uymayan firmalar tek tek belirlenerek ceza verilecek. Bu kapsamda idari para cezasının yanında 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.



13 BİNDEN FAZLA ÜRÜN DENETLENDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya ve makarna, bakliyat başta olmak üzere 13 bin 280 ürün ve 6 bin 448 firmanın incelendiğini söyledi. Reklam Kurulu, dün itibariyle haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 198 firmaya 10 milyon 90 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakan Pekcan, internet üzerinden satış yapılan 76 ticari işletmeye 104 bin lira ile 8 milyon lira arasında para cezası uygulandığını da söyledi. İdari yaptırımda maske ve kolonya ürünleri başı çekti. Bakan Pekcan, "İnternet üzerinden satış yapan 76 ticari işletmeye, her bir firma hakkında 104.7 bin lira olmak üzere, toplam 7.9 bin lira, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 diğer işletmeler hakkında ise her bir firmaya yönelik 10 bin 475 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 183 bin 675 lira idari yaptırım uygulandı" dedi.

Sabah