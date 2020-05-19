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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ilısu Barajı açılış töreninde kritik açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ilısu Barajı açılış töreninde kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan 'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde hitap ediyor. Başkan Erdoğan, "Tüm engellemelere rağmen bu eseri ülkemize kazandırdık." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İlk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz aldı.

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan barajda elektrik üretimi başlayacak. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan 'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Başkan 'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde hitap ediyor.

Tüm engellemelere rağmen bu eseri ülkemize kazandırdık.
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Ilısu Barajı'nda ilk türbin devreye giriyor! Başkan Erdoğan törene katılacak ILISU BARAJI'NDA İLK TÜRBİN DEVREYE GİRİYOR! BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

18 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

IIlısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olurken, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar kira katkı sunacak.

Yatırım için yabancı bankalarla 300-350 milyon dolarlık anlaşma yapılmıştı. Ancak yabancılar çevre ve tabii dokunun yok edileceğini ileri sürerek kredi vermekten vazgeçince Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi ve üç Türk bankasının kredi vermesi sağlandı.

HİZMET YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden tüm imkânları seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz."

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