Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ilısu Barajı açılış töreninde kritik açıklamalar

İlk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz aldı.

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Başkan Erdoğan tarafından 2008'de temeli atılan barajda elektrik üretimi başlayacak. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı'nın önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde hitap ediyor.Tüm engellemelere rağmen bu eseri ülkemize kazandırdık.

18 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM



IIlısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olurken, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar kira katkı sunacak.



Yatırım için yabancı bankalarla 300-350 milyon dolarlık anlaşma yapılmıştı. Ancak yabancılar çevre ve tabii dokunun yok edileceğini ileri sürerek kredi vermekten vazgeçince Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi ve üç Türk bankasının kredi vermesi sağlandı.

HİZMET YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden tüm imkânları seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz."