Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Diyarbakır ikinci millet bahçesine kavuşuyor
Son dakika haberi... Diyarbakır'da eski stadın bulunduğu alanda oluşturulacak Yenişehir Millet Bahçesi için önemli adım gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla merkez Yenişehir ilçesindeki eski stadyum alanına kurulacak millet bahçesinin ihalesi yapıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ile tarihi surların arasında yer alan 150 dönümde bir süre önce 24 milyon lira kaynakla kentin ilk millet bahçesinin oluşturulduğunu hatırlattı.
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