Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Diyarbakır ikinci millet bahçesine kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ile tarihi surların arasında yer alan 150 dönümde bir süre önce 24 milyon lira kaynakla kentin ilk millet bahçesinin oluşturulduğunu hatırlattı.