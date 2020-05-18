Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! Bir faiz indirimi daha gelecek mi?

Gözler bir kez daha Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu 21 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine daha gidip gitmeyeceği 21 Mayıs günü saat 14'te netleşecek. Piyasanın genel beklentisi bir faiz indiriminin daha gelebileceği yönünde.

Merkez Bankası koronavirüs salgınının ardından sadece 1 olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. O da 17 Mart'ta yapıldı. Sonraki toplantılar ise belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Son Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürdü ve yuzde 9,75'ten yüzde 8,75'e cekti. Boylelikle Merkez Bankası üst üste 8. kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Yapılan aciklamada "Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir." vurgusu yapılmıştı.

21 Mayıs'taki toplantıda faiz kararı dışında koronavirüsün seyri çerçevesinde piyasalara Merkez Bankası'ndan verilecek mesajlar da yakından takip edilecek.