17 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Merkez Bankası üyeliğiyle ilgili önemli kararname! Başkan Erdoğan imzalardı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () Meclisi Üyeliği ile ilgili Başkan imzasıyla hazırlanan kararname, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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TCMB ÜYELİĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARNAME
Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 'de yer aldı.

Başkan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevi birleşebilir.

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