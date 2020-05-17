Son dakika: Merkez Bankası üyeliğiyle ilgili önemli kararname! Başkan Erdoğan imzalardı
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Meclisi Üyeliği ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla hazırlanan kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevi birleşebilir.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Helal kararı
- Bakan Pekcan: 1-3 Haziran tarihinde başlıyoruz
- THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş
- İGDAŞ'ın paraları ne yaptığı ortaya çıktı
- Bakan Albayrak: Çalışmaya devam edeceğiz
- 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama!
- Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı?
- 2020 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
- Cankurtaran Türk zırhlısından ilk ihracat
- Suudi Arabistan'a korona şoku: 27 milyar dolarlık...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?
- 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?
- THY tarih verdi! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri hangi tarihte açılacak?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü ilk ne zaman ortaya çıktı? Koronavirüs il il vaka sayısı ne kadar?
- 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?
- MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran'da açılıyor mu? İşte okulların açılma tarihi...
- Emekliye ek ödeme zammı çıktı mı? 361 TL ek ödeme zammı ne oldu? 2020 SSK SGK Bağkur ek ödeme ne zaman?
- Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?
- Son dakika: Maskesiz çıkma yasağı olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?