Son dakika: Dolar ne kadar olur? Dolar iner mi çıkar mı? İşte Merkez Bankası Mayıs ayı beklenti anketi

TCMB , reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiğini yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,93 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,76'ya geriledi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76'dan yüzde 9,38'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 9,20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,62'den yüzde 8,30'a indi.

DOLAR İNER Mİ ÇIKAR MI?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9277'den 7,0180'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,1104'ten 7,2204'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 6 milyar 50 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7 milyar 225,5 milyon dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 15 milyar 322 milyon dolardan 16 milyar 823 milyar dolara çıktı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 8,39 OLDU

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi, yüzde eksi 0,6'dan yüzde eksi 1,3'e inerken, 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,6 olarak değişmedi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 9,03'ten yüzde 8,28'e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,39 ve yüzde 7,86 olarak kayıtlara geçti.