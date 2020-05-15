15 Mayıs 2020, Cuma
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Merkez Bankası duyurdu: 100 lira banknotlar...

ürkiye Cumhuriyet (TCMB), E9 IV. Tertip banknotların tedavüle çıkarılacağını duyurdu. Öte yandan I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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MERKEZ BANKASI DUYURDU: 100 LİRA BANKNOTLAR...
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 IV. tertip banknotlar, 20 Mayıs'tan itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 lira banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

Öte yandan I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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