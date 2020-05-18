18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti! Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti! Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi

Türkiye Cumhuriyet () Olağan Genel Kurulunda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Öte yandan genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019 hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
MECLİS VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ
Merkez Bankasının 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Murat Uysal başkanlığında, bankanın idare merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Genel kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2019 hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı.

15 Mart 2019'da yapılan olağan genel kurul toplantısında, Banka Meclisi üyeliklerine seçilen Hayrettin Demircan ve Ahmet Keçeci'nin, görevlerine başlamayacak olmaları nedeniyle, 1 Mayıs 2019'dan itibaren görev yapmak üzere yerlerine seçilen Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın üyelikleri onaylandı. Yücememiş ve Aktaş, 30 Nisan 2022'ye kadar görevde kalacak.

TCMB Banka Meclisi üyeliklerine, görev süreleri dolacak Vehbi Çıtak ve Ömer Duman'ın yerine de seçim yapıldı. Oylama sonucunda Banka Meclisi üyeliklerine, Ömer Duman yeniden seçilirken, diğer üye ise Elif Haykır Hobikoğlu oldu. Hobikoğlu ve Duman, 30 Nisan 2023'e kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan Denetleme Kurulunda görev süresi sona eren Mehmet Murat Özdil'in yerine de Suat Sarıgül seçildi. Sarıgül, 30 Nisan 2022 tarihine kadar görev yapacak.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA