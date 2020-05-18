18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye ile Amazon arasında "iş birliği"

Türkiye ile Amazon arasında "iş birliği"

, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız vererek, Türkiye ile dijital eğitim alanında iş birliğine gitti. Bakan , "Bakanlığımız ’lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
TÜRKİYE İLE AMAZON ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği 'lere yönelik 'BiTıkla Avrupa' online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin artırılması için da eğitimleriyle katkı sunacak. KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler sunuluyor. Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programları ile de Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA