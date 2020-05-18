Türkiye ile Amazon arasında "iş birliği"
Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız vererek, Amazon Türkiye ile dijital eğitim alanında iş birliğine gitti. Bakan Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımız KOBİ’lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek" dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Amazon Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği KOBİ'lere yönelik 'BiTıkla Avrupa' online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin artırılması için Ticaret Bakanlığı da eğitimleriyle katkı sunacak. KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler sunuluyor. Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programları ile de Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.
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