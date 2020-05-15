15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Swap beklentisi Türk Lirası'na güç verdi! Londra merkezli çetenin operasyonu boşa çıktı

Swap beklentisi Türk Lirası'na güç verdi! Londra merkezli çetenin operasyonu boşa çıktı

merkezli finans tetikçilerinin kur üzerinden düzenlediği saldırıyı güçlü şekilde durarak bertaraf eden 'nin attığı adımlarla yeniden 7 liranın altına düşen dolar kurunda, aşağı yönlü hareket sürüyor. Swap anlaşması beklentisiyle daha da güçlenen , dolara karşı değer kazanmaya devam ederken, 6,91 TL seviyesinden işlem görüyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
TÜRK LİRASI GÜÇ KAZANIYOR

piyasaları iki gündür gelişmekte olan diğer ülkelere göre daha iyi bir performans gösteriyor. Bu performansın altında yatan neden ise piyasada ve merkez bankalarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TBMB) yapacağı olası bir swap anlaşması olarak görülüyor. Piyasa yaşanacak gelişmeleri yakından takip ederken, anlaşmanın yakında olduğu izlenimi hakim durumda. Swap anlaşması ile Türkiye'ye gelecek rakamın 10-15 milyar dolar arasında olabileceği beklentiler arasında.

Yaşanan bu gelişmeler son dönemde Türkiye piyasalarının, dünya piyasalarından pozitif ayrışmasını sağladı. Londralı finans tetikçilerinin hamlesiyle 7,25 TL'yi geçen , Türkiye'nin kararlı adımları ve swap görüşmeleri nedeniyle 6,91 TL seviyesine kadar çekildi. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile ABD borsalarında yaşanan kayıplar küresel borsaları kırmızıya döndürürken, yeniden BIST 100 endeksi ise 100 bin barajının üzerine çıktı. Swap hattı anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin beklentiler piyasaları olumlu etkiledi.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik Batı merkezli ekonomik saldırıya sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK BATI MERKEZLİ EKONOMİK SALDIRIYA SERT TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde Hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hem de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal swap hattı için görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Verilen bilgilere göre G20 ülkeleri başta olmak üzere yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle görüşmeler devam ediyordu. Piyasa uzmanlarına göre bu ülkelerin başında Japonya, Çin, İngiltere, Katar merkez bankaları geliyor. Bu ülkelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile de görüşüldüğü yine uzmanlar tarafından dile getirilmişti.

Anlaşmalarla 50 milyar dolar seviyesinde bir kaynak girişi sağlanmasının 'na ve TL varlıklarına olumlu yansıyacağına dikkat çekiliyor.

Bu arada Kabine Toplantısı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs'taki açılışının Japonya Başbakanı Şinzō Abe ile birlikte yapılacağını açıklamıştı. Başbakan Abe'nin de açılışa katılacak olması piyasada beklentileri daha da artıran bir işaret olarak yorumlandı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2008 krizinden bu yana kullandığı swap hattına dahil.

İŞTE DOLAR VE EURO KURUNDA GÜNCEL DURUM

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik Batı merkezli ekonomik saldırıya sert tepki BA��KAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK BATI MERKEZLİ EKONOMİK SALDIRIYA SERT TEPKİ
Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar EKONOMİK TUZAKLARA GEÇİŞ YOK! İŞTE YERLİ VE MİLLİ EKONOMİ İÇİN ATILAN ADIMLAR
Son dakika: Şebnem Bursalı: Yaşananlar tesadüf değil! Darbe çağrıları ekonomik saldırılar... |Video SON DAKİKA: ŞEBNEM BURSALI: YAŞANANLAR TESADÜF DEĞİL! DARBE ÇAĞRILARI EKONOMİK SALDIRILAR... |VİDEO
Sabah yazarı Şebnem Bursalı: Ekonomik saldırıların hedefinde Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var SABAH YAZARI ŞEBNEM BURSALI: EKONOMİK SALDIRILARIN HEDEFİNDE BAŞKAN ERDOĞAN İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VAR
Son dakika: Siyaset ve ekonomi neden saldırı altında? Kimler IMF'ye muhtaç olmamızı istiyor? |Video SON DAKİKA: SİYASET VE EKONOMİ NEDEN SALDIRI ALTINDA? KİMLER IMF'YE MUHTAÇ OLMAMIZI İSTİYOR? |VİDEO
Prof. Dr. Sedat Aybar'dan Türkiye'ye ekonomik saldırı açıklaması: Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar PROF. DR. SEDAT AYBAR'DAN "TÜRKİYE'YE EKONOMİK SALDIRI" AÇIKLAMASI: DÖVİZ KURUNU SİLAH GİBİ KULLANIYORLAR
Son dakika: Küresel finans çetesi neden operasyon yaptı? CHP'nin darbe imalarının ardından bu saldırı ne anlama geliyor? |Video SON DAKİKA: KÜRESEL FİNANS ÇETESİ NEDEN OPERASYON YAPTI? CHP'NİN DARBE İMALARININ ARDINDAN BU SALDIRI NE ANLAMA GELİYOR? |VİDEO

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA