Swap beklentisi Türk Lirası'na güç verdi! Londra merkezli çetenin operasyonu boşa çıktı
Londra merkezli finans tetikçilerinin kur üzerinden düzenlediği saldırıyı güçlü şekilde durarak bertaraf eden Türkiye'nin attığı adımlarla yeniden 7 liranın altına düşen dolar kurunda, aşağı yönlü hareket sürüyor. Swap anlaşması beklentisiyle daha da güçlenen Türk Lirası, dolara karşı değer kazanmaya devam ederken, dolar kuru 6,91 TL seviyesinden işlem görüyor.
Türkiye piyasaları iki gündür gelişmekte olan diğer ülkelere göre daha iyi bir performans gösteriyor. Bu performansın altında yatan neden ise piyasada Çin ve Japonya merkez bankalarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TBMB) yapacağı olası bir swap anlaşması olarak görülüyor. Piyasa yaşanacak gelişmeleri yakından takip ederken, anlaşmanın yakında olduğu izlenimi hakim durumda. Swap anlaşması ile Türkiye'ye gelecek rakamın 10-15 milyar dolar arasında olabileceği beklentiler arasında.
Yaşanan bu gelişmeler son dönemde Türkiye piyasalarının, dünya piyasalarından pozitif ayrışmasını sağladı. Londralı finans tetikçilerinin hamlesiyle 7,25 TL'yi geçen dolar kuru, Türkiye'nin kararlı adımları ve swap görüşmeleri nedeniyle 6,91 TL seviyesine kadar çekildi. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile ABD borsalarında yaşanan kayıplar küresel borsaları kırmızıya döndürürken, yeniden BIST 100 endeksi ise 100 bin barajının üzerine çıktı. Swap hattı anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin beklentiler piyasaları olumlu etkiledi.
Geçtiğimiz günlerde Hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hem de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal swap hattı için görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Verilen bilgilere göre G20 ülkeleri başta olmak üzere yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle görüşmeler devam ediyordu. Piyasa uzmanlarına göre bu ülkelerin başında Japonya, Çin, İngiltere, Katar merkez bankaları geliyor. Bu ülkelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile de görüşüldüğü yine uzmanlar tarafından dile getirilmişti.
Anlaşmalarla 50 milyar dolar seviyesinde bir kaynak girişi sağlanmasının Türk Lirası'na ve TL varlıklarına olumlu yansıyacağına dikkat çekiliyor.
Bu arada Kabine Toplantısı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs'taki açılışının Japonya Başbakanı Şinzō Abe ile birlikte yapılacağını açıklamıştı. Başbakan Abe'nin de açılışa katılacak olması piyasada beklentileri daha da artıran bir işaret olarak yorumlandı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2008 krizinden bu yana kullandığı swap hattına dahil.
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