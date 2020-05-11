Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik Batı merkezli ekonomik saldırıya sert tepki

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumaya sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurtdışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

TERÖR VE DARBEDEN MEDET UMANLARA BOŞUNA BEKLEDİKLERİNİ GÖSTERECEĞİZ

Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir. 70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz.

Türkiye'nin terörle mücadelenin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır. Milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİ HEDEFİNE ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaşmaktırmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye inşallah hak ettiği yeri alacaktır.

SİNSİ AMAÇLARIN FARKINDAYIZ

Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya'daki gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların ekonomideki saldırılarında benzer bir gayret vardır.