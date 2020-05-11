11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik Batı merkezli ekonomik saldırıya sert tepki

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, ekonomisine yönelik Batı merkezli saldırılara sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, ''Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK BATI MERKEZLİ EKONOMİK SALDIRIYA SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Terör örgütlerini, düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, , Ege'deki haklarımızı korumaya sürdüreceğiz. Meydanı , , Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurtdışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik Batı merkezli ekonomik saldırıya sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK BATI MERKEZLİ EKONOMİK SALDIRIYA SERT TEPKİ

TERÖR VE DARBEDEN MEDET UMANLARA BOŞUNA BEKLEDİKLERİNİ GÖSTERECEĞİZ

Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir. 70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz.

Türkiye'nin terörle mücadelenin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır. Milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 10 ÜLKESİ HEDEFİNE ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaşmaktırmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye inşallah hak ettiği yeri alacaktır.

SİNSİ AMAÇLARIN FARKINDAYIZ

Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. ve 'daki gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların ekonomideki saldırılarında benzer bir gayret vardır.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ulusa seslenişte flaş açıklamalar! 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün mü? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ULUSA SESLENİŞTE FLAŞ AÇIKLAMALAR! 19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 4 GÜN MÜ?

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