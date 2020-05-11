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Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar

Londra merkezli uluslararası finans çeteleri, Türkiye'ye yönelik karanlık bir operasyon gerçekleştirdi. BDDK ve ekonomi yönetimi devreye girerek bu saldırıyı bertaraf etti. Türk ekonomisine yönelik saldırıların ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla görüşmesi sırasında olması dikkat çekti. Geçtiğimiz yılın mart ayında ve 2018 yılının ağustos ayında da Türkiye ekonomisini hedef aldılar ancak istediklerini alamadılar. Türkiye, yerli ve milli ekonomi temeliyle saldırıları boşa çıkardı. Alınan yerli ve milli önlemler ile ekonomik tuzaklara geçiş verilmedi.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 16:24
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Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar

Türkiye'nin üretime dayalı yerli ve milli ekonomi temellerini atması finans çetelerini rahatsız etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlayan bu atak güçlenerek devam ediyor.

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Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar

Küresel finans çetelerinin her türlü oyununu bozan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü Türkiye, hiçbir tehdide boyun eğmedi. Finans çeteleri Ağustos 2018'de kur üzerinden, Mart 2019'da yerel seçimlerden sadece bir hafta önce Türkiye'de piyasalar kapalıyken yine kur üzerinden, 10 Ekim 2019'da Barış Pınarı Operasyonu'na başladığımız günün hemen ertesinde TL'ye yapılan spekülatif ataklarla ve son olarak 6 Mayıs 2020'de Londra merkezli finansal kuruluşların TL'ye saldırmasıyla ekonomimizi sistematik ve kasıtlı bir şekilde hedef aldı.

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Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar

Fakat Türkiye, gerek güçlü ekonomi politikalarıyla, gerek son yıllarda yaptığı yapısal reformlarla, gerekse saldırılara karşı yaptığı tedbir hamleleriyle ekonomik tuzaklara geçit vermedi. Bu süreç içerisinde ulusal derecelendirme şirketi kuruldu, Merkez Bankası, Swap işlemlerine başladı, risk analiz birimi kuruldu. İşte alınan tüm önlemler…

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Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar
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Ekonomik tuzaklara geçiş yok! İşte yerli ve milli ekonomi için atılan adımlar